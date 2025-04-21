Der Kommissar
Folge 7: Die Tote im Park
60 Min.Ab 12
Ein Callgirl ist ermordet worden. Für Kommissar Keller und seine Assistenten stellt sich die fast unlösbare Aufgabe, aus dem großen Bekanntenkreis der Ermordeten den möglichen Täter herauszufinden. Die umfangreichen Untersuchungen lassen den Kreis der Verdächtigen sehr schnell zusammenschrumpfen.
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises