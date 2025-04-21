Der Kommissar
Folge 12: Ein Amoklauf
57 Min.Ab 12
Ein Mörder ist aus dem Zuchthaus ausgebrochen: das bedeutet Großalarm für die Polizei, denn er hat sich eine Schusswaffe besorgen können. In fieberhafter Eile lässt Kommissar Keller alle Personen im Bekanntenkreis des Entflohenen warnen, denn es ist für ihn absolut sicher, dass der Mann sich rächen will. Also muss die Polizei versuchen, ihn unschädlich zu machen, bevor weiteres Unheil geschieht. Bei diesem Wettlauf auf Leben und Tod macht die Kripo Feststellungen, die auch der Vorgeschichte dieses Falles eine sensationelle Wende geben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises