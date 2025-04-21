Der Kommissar
Folge 10: Tod eines Schulmädchens
60 Min.Ab 12
Beim Verlassen einer Spielautomatenhalle wird ein mit einer Armeejacke bekleidetes Schulmädchen durch einen Schuss aus dem Hinterhalt ermordet. Der Schütze kann unerkannt entkommen. Kommissar Keller sucht im Freundeskreis des toten Schulmädchens nach Anhaltspunkten, denn er findet kein Motiv für diesen scheinbar sinnlosen Mord. Erst die Konfrontation von Lehrern und Mitschülern zeigt ihm den Weg zur Lösung des Falles.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises