Der Kommissar
Folge 8: Schwester Ignatia
60 Min.Ab 12
Die Gemeindeschwester Ignatia hat einen aufopferungsvollen Beruf, der sie vorwiegend in die Elendsquartiere ihres Bezirkes führt. Eines Tages wird sie in einen Mordfall verwickelt. Sie müsste eigentlich die flüchtenden Täter gesehen haben. Aber vergeblich versucht Kommissar Keller, die nötigen Informationen von der Schwester zu erfahren. Warum verschweigt sie ihr Wissen?
Genre:Krimi-Drama
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises