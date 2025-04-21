Der Kommissar
Folge 4: Kellner Windeck
60 Min.Ab 12
Im seichten Wasser eines öffentlichen Brunnens wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden: Er ist ermordet worden. Kommissar Keller und seine Leute können ihn schnell identifizieren. Es ist der Kellner Windeck, ein liebenswerter, aufmerksamer Mann. Aber er war für manchen zu nett zu den Frauen, ein Grund nicht nur zur Eifersucht, sondern auch für echte Konflikte. Mehrere Ehen waren durch seine Liebenswürdigkeit bedroht. Einer der betroffenen Ehemänner könnte der Mörder sein.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises