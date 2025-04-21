Der Kommissar
Folge 11: Toter gesucht
61 Min.Ab 12
Kommissar Keller hat einen außergewöhnlichen Fall zu lösen: Ein junger Mann aus seiner Nachbarschaft hat sich so merkwürdig benommen, dass man ihn verdächtigt, mit einem Verbrecher in Zusammenhang zu stehen. Aber, "wo kein Toter ist, ist auch kein Mörder", sagt Kommissar Keller. Deshalb versucht er, durch psychologisch geschicktes Vorgehen, diesen Fall überhaupt erst zu einem Fall zu machen. Sein Plan gelingt, aber er muss einige Überraschungen erleben.
Der Kommissar
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises