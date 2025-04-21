Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Als die Blumen Trauer trugen

KultKrimiStaffel 4Folge 2
Als die Blumen Trauer trugen

Der Kommissar

Folge 2: Als die Blumen Trauer trugen

58 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen ist an den Komplikationen einer Abtreibung gestorben; eine direkte Schuld lässt sich zwar nachweisen, aber wer trägt die moralische Verantwortung für das tragische Geschehen? Diesen Problemen sieht sich Kommissar Keller gegenübergestellt. Er weiß, dass er nicht nur kriminalistische Fragen zu beantworten hat, sondern auch menschliche Probleme lösen muss. Diesen Schwierigkeiten wäre er gewachsen, wenn nicht ein unerwarteter Mord die Ereignisse weiter verwirren würde.

