Der Kommissar
Folge 9: Überlegungen eines Mörders
60 Min.Ab 12
Wenige Sekunden bevor der Fabrikant Hubert Taveller seine Villa betritt, wird auf seine Frau ein Mordanschlag verübt. Der Täter bleibt unerkannt. Da die alarmierte Kriminalpolizei einen weiteren Mordversuch erwartet, lässt Kommissar Keller das Haus und seine Bewohner von seinen Mitarbeitern ständig überwachen. Diese Vorsichtsmaßnahmen aber können den Mord trotzdem nicht verhindern. Erst jetzt erkennen die Beamten den teuflischen Plan, der hinter dem Geschehen steht.
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises