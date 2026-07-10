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Der Sophie Passmann Podcast

TAYLOR SWIFT HAT GEHEIRATET!!

Studio BummensStaffel 2026Folge 68vom 10.07.2026
TAYLOR SWIFT HAT GEHEIRATET!!

TAYLOR SWIFT HAT GEHEIRATET!!Jetzt kostenlos streamen

Der Sophie Passmann Podcast

Folge 68: TAYLOR SWIFT HAT GEHEIRATET!!

61 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Wäre das wirklich der Sophie Passmann Podcast, wenn heute nicht über Taylor Swifts Hochzeit gesprochen würde? Natürlich hat Sophie alles bis ins kleinste Detail verfolgt und beantwortet einiger der Fragen, die sich das Internet in der vergangenen Woche gestellt hat. Und nein: Ihr müsst keine Swifties sein, damit euch diese Folge abholt. Ganz im Gegenteil. Vielleicht ist sie besonders für alle, die Taylor Swift einfach nicht checken und sich fragen, warum es einen SPIEGEL-Liveticker braucht, wenn diese Frau im Madison Square Garden „Yes, I do“ sagt.

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