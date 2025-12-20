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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 20.12.2025
Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?

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Folge 1: Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?

89 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Das mysteriöse Verschwinden der kleinen Maddie McCann 2007 in Portugal bleibt bis heute ungeklärt. Der brutale Tod des Volksschauspielers Walter Sedlmayr enthüllt dunkle Geheimnisse. Ein Leichenfund in einer Villa in Nordhessen schockiert die Bevölkerung. Jürgen Harksen, der "Jahrhundert-Betrüger", prellt Hamburgs Elite um Millionen. All diese Fälle zeigen die Abgründe menschlichen Handelns und fesseln die Öffentlichkeit bis heute ...

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