SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 1 vom 12.03.2026
48 Min. Folge vom 12.03.2026 Ab 12

Mitch Riley wurde aus dem Gefängnis entlassen und fordert nun von seinem ehemaligen Komplizen seinen Anteil an der Beute. Dieser hat sich inzwischen unter dem Namen Morrissey eine neue Existenz aufgebaut: Er ist ein hoch geachteter Pfarrer geworden. Für den Gottesmann ist klar, dass er den unliebsamen Zeugen seiner Vergangenheit beseitigen muss. Als der erste Anschlag misslingt, wird Riley in Dr. Sloans Klinik eingeliefert. Dort gelingt der zweite Mordversuch.

