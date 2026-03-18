Staffel 1Folge 6vom 18.03.2026
Vom Dienst suspendiertJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 6: Vom Dienst suspendiert
46 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Detective Steve Sloan kommt dahinter, dass vier Kollegen aus seiner Abteilung in krumme Geschäfte verwickelt sind. Er informiert den dafür zuständigen Detective Lloyd Schroeder. Steve ahnt nicht, dass dieser selbst einiges auf dem Kerbholz hat. Schroeder blockt Steve ab. Dann ergreifen die vier Beschuldigten die Initiative: Sie ermorden Schroeder und schieben die Tat Steve in die Schuhe. Steve wird sofort vom Dienst suspendiert, doch Hobbydetektiv Dr. Mark Sloan greift ein.
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Diagnose: Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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