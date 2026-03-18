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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 18.03.2026
Vom Dienst suspendiert

Vom Dienst suspendiertJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 6: Vom Dienst suspendiert

46 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Detective Steve Sloan kommt dahinter, dass vier Kollegen aus seiner Abteilung in krumme Geschäfte verwickelt sind. Er informiert den dafür zuständigen Detective Lloyd Schroeder. Steve ahnt nicht, dass dieser selbst einiges auf dem Kerbholz hat. Schroeder blockt Steve ab. Dann ergreifen die vier Beschuldigten die Initiative: Sie ermorden Schroeder und schieben die Tat Steve in die Schuhe. Steve wird sofort vom Dienst suspendiert, doch Hobbydetektiv Dr. Mark Sloan greift ein.

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