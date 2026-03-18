Staffel 1Folge 7vom 18.03.2026
Mit der Mafia im SpielJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 7: Mit der Mafia im Spiel
47 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Dr. Sloan versucht verzweifelt, den Mord aufzuklären, den man seinem Sohn in die Schuhe geschoben hat. Er trifft sich mit dem alten Mafiaboss Gus Benedict, der Sloan noch etwas schuldet. Es stellt sich heraus, dass der Mafioso Tommy Rafanti zusammen mit den vier verdächtigen Detectives ein ganz großes Ding plant: Sie wollen Gus Benedict entführen, das Lösegeld kassieren und ihr Opfer dann liquidieren.
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Diagnose: Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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