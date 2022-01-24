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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 17vom 24.01.2022
Erdbeben als Alibi

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Diagnose: Mord

Folge 17: Erdbeben als Alibi

45 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12

Dr. Sloan erhält von seinem alten Freund Martin Garfield eine Einladung zu einer Familienfeier. Garfields Tochter Becky heiratet. Das Fest verläuft nicht ganz harmonisch: Martin hegt zwiespältige Gefühle gegenüber seinem zukünftigen Schwiegersohn Rick, seinem Geschäftspartner Stuart Westlake und sogar gegenüber seiner Frau Ruth. Mitten in der Nacht gibt es ein Erdbeben; am nächsten Tag wird Martin Garfield tot aufgefunden. Dr. Sloan glaubt nicht an einen Unglücksfall.

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