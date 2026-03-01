Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 13.03.2026
Telemarathon

Folge 3: Telemarathon

47 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Wegen Geldmangels soll die Notaufnahme des Krankenhauses geschlossen werden. Norman und Sloan versuchen über eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die nötigen 100.000 Dollar aufzutreiben. Auch der alte Komiker Buddy Brown erklärt sich zur Teilnahme bereit. Doch sein Auftritt fällt ein wenig aus der Reihe: Er taumelt auf die Bühne - mit einem Messer im Rücken. Unter Buddys Feinden ist auch sein Sohn Michael.

