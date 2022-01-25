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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 18vom 25.01.2022
Die Waffe heißt Pest

Die Waffe heißt PestJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 18: Die Waffe heißt Pest

45 Min.Folge vom 25.01.2022Ab 12

Spektakulärer Fall für Dr. Sloan und sein Team: Sergeant Steve Sloan und sein Vater finden den mit Pest infizierten Mafiakiller Bruno Crespi in einem Hotelzimmer. Crespis letzter Auftrag war der Mord an dem berüchtigten Mafiaboss Danny Baylor. Zwei Fragen bewegen Dr. Sloan: In wessen Auftrag sollte Crespi Baylor töten? Und welches Mitglied der sogenannten ehrenwerten Gesellschaft wollte Crespi auf ungewöhnlichem Wege beseitigen - durch die Infizierung mit Pestviren?

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