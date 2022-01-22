Staffel 1Folge 15vom 22.01.2022
Auto mit LeicheJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 15: Auto mit Leiche
44 Min.Folge vom 22.01.2022Ab 12
Chet Brooks ist ein Mann, der allen Frauen den Kopf verdreht und sich mit Betrügereien über Wasser hält. Nun sucht er Hilfe bei Jack, allerdings nicht wegen einer Frauengeschichte: Brooks hat in der Vergangenheit einmal gegen den Mafiaboss Pauli ausgesagt. Nach den Mafia-Gesetzen bedeutet das seinen Tod. Der ahnungslose Jack leiht seinem Freund seinen Wagen, und der wird wenig später vollständig ausgebrannt gefunden. Alle Welt nimmt an, dass Brooks darin verbrannt ist.
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: CBS International Television