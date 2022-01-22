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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 15vom 22.01.2022
Auto mit Leiche

Auto mit LeicheJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 15: Auto mit Leiche

44 Min.Folge vom 22.01.2022Ab 12

Chet Brooks ist ein Mann, der allen Frauen den Kopf verdreht und sich mit Betrügereien über Wasser hält. Nun sucht er Hilfe bei Jack, allerdings nicht wegen einer Frauengeschichte: Brooks hat in der Vergangenheit einmal gegen den Mafiaboss Pauli ausgesagt. Nach den Mafia-Gesetzen bedeutet das seinen Tod. Der ahnungslose Jack leiht seinem Freund seinen Wagen, und der wird wenig später vollständig ausgebrannt gefunden. Alle Welt nimmt an, dass Brooks darin verbrannt ist.

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