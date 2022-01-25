Staffel 1Folge 19vom 25.01.2022
Es geschah im KlosterJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 19: Es geschah im Kloster
45 Min.Folge vom 25.01.2022Ab 12
Diesmal betreibt Dr. Sloan seine kriminalistischen Recherchen hinter Klostermauern. Schwester Michael, die ebenso lebensfrohe wie abergläubische Oberin und außerdem gute Freundin von Sloan, steht vor einem mysteriösen Mordfall: Ihr ehemaliger Schüler Greg Wilson wurde im Kloster erschossen. Als Hauptverdächtiger wird der Gärtner verhaftet. Doch für Dr. Sloan ist nicht immer der Gärtner der Mörder ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
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