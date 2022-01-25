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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 25.01.2022
Es geschah im Kloster

Es geschah im KlosterJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 19: Es geschah im Kloster

45 Min.Folge vom 25.01.2022Ab 12

Diesmal betreibt Dr. Sloan seine kriminalistischen Recherchen hinter Klostermauern. Schwester Michael, die ebenso lebensfrohe wie abergläubische Oberin und außerdem gute Freundin von Sloan, steht vor einem mysteriösen Mordfall: Ihr ehemaliger Schüler Greg Wilson wurde im Kloster erschossen. Als Hauptverdächtiger wird der Gärtner verhaftet. Doch für Dr. Sloan ist nicht immer der Gärtner der Mörder ...

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