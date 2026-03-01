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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 16.03.2026
Shandas Stimme

Shandas StimmeJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 8: Shandas Stimme

47 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Der berühmte Popstar Shanda hat Post von einem scheinbar verwirrten Fan erhalten und sucht Hilfe bei Dr. Sloan. Dann wird ein Anschlag auf Shanda verübt. Nun ist auch Sloan von der Gefahr überzeugt. Da Shanda nur problematische Bekanntschaften und Freunde zu haben scheint, nimmt Sloan sie bei sich zu Hause auf. Kurz darauf werden zwei dieser Bekannten ermordet. Als Dr. Sloan einen miesen Trick der Plattenindustrie entdeckt, wird er Shanda gegenüber misstrauisch.

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