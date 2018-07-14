Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Baumhaus-Profis

Sauna im Geäst

HGTVFolge vom 14.07.2018
Sauna im Geäst

Sauna im GeästJetzt kostenlos streamen

Die Baumhaus-Profis

Folge vom 14.07.2018: Sauna im Geäst

45 Min.Folge vom 14.07.2018Ab 6

Nichts ist unmöglich! Extrawünsche sind bei ihren Aufträgen keine Seltenheit, aber in dieser Folge übertreffen sich die Baumhaus-Profis selbst. Denn Pete Nelson und seine Crew zimmern der Kundschaft ein gemütliches Freizeitdomizil mit Sauna in die Baumkrone. Colby und Caitlin betreiben in Alaska eine Kletterschule, deshalb wünscht sich das Paar einen Ort zum Entspannen, an dem man nach einer anstrengenden Bergtour die Seele baumeln lassen kann. Da käme den Outdoor-Freaks ein heißer Aufguss gerade recht. Die Wellness-Oase wird an Birkenstämmen verankert.

Alle verfügbaren Folgen