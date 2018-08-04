Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Baumhaus-Profis

Die Zitadelle

HGTVFolge vom 04.08.2018
Die Zitadelle

Die Baumhaus-Profis

Folge vom 04.08.2018: Die Zitadelle

45 Min.Folge vom 04.08.2018Ab 6

Kein Luftschloss, sondern eine Burg in der Baumkrone: Ronnie MacDonald und seine Frau Ty haben ein Faible für die Serie „Game of Thrones“, deshalb müssen Pete Nelson und seine Crew in dieser Folge improvisieren. Steine sind nämlich zu schwer fürs Geäst. Wie werden die Vollprofis diese Herausforderung meistern? Was die Einrichtung des Baumhauses anbelangt, liefert das mittelalterliche Sujet allerdings jede Menge Steilvorlagen - von der Ritterrüstung über den Thron bis zum „Mondtor“. Hier kann sich das Team handwerklich nach Herzenslust austoben.

