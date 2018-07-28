Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Baumhaus-Profis

Die kleine Kapelle

HGTVFolge vom 28.07.2018
Die kleine Kapelle

44 Min.Folge vom 28.07.2018Ab 6

Romantischer geht es kaum: Pete Nelson und seine Profi-Handwerker zimmern in Utopia, Texas, ein Refugium in die Baumkrone, das seines Gleichen sucht. Denn der beschauliche Rückzugsort mit Bad und Schlafzimmer, der von außen an eine kleine, verträumte Kapelle erinnert, wird perfekt in die malerische Umgebung integriert - und die Einrichtung ist schlichtweg atemberaubend. Französische Kronleuchter, antike Bronzestatuen und seidene Wandteppiche: Beim Betreten des Baumhauses fühlt man sich in ein anderes Jahrhundert versetzt.

