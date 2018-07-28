Die Baumhaus-Profis
Folge vom 28.07.2018: Die kleine Kapelle
44 Min.Folge vom 28.07.2018Ab 6
Romantischer geht es kaum: Pete Nelson und seine Profi-Handwerker zimmern in Utopia, Texas, ein Refugium in die Baumkrone, das seines Gleichen sucht. Denn der beschauliche Rückzugsort mit Bad und Schlafzimmer, der von außen an eine kleine, verträumte Kapelle erinnert, wird perfekt in die malerische Umgebung integriert - und die Einrichtung ist schlichtweg atemberaubend. Französische Kronleuchter, antike Bronzestatuen und seidene Wandteppiche: Beim Betreten des Baumhauses fühlt man sich in ein anderes Jahrhundert versetzt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.