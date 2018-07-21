Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 21.07.2018: Stilvoll relaxen

44 Min.

Frühstück im Bett mit Panoramablick: Von diesem Luxus träumen Sarah Jay und ihr Mann Jon schon sehr lange. Und der Wunsch nach einem stressfreien Wochenende in der Natur könnte schon bald in Erfüllung gehen, denn Spitzenarchitekt Pete Nelson und sein Handwerker-Team konstruieren für ihre Kunden im US-Bundesstaat Washington eine Chillout-Oase mit Küche, Loft und Sonnendeck. Dort kann das Ehepaar im Geäst von Gelb-Kiefern völlig ungestört seine freien Tage genießen - bei Bedarf auch mit Toast, Spiegeleiern und Orangensaft.

