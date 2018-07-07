Die Baumhaus-Profis
Folge vom 07.07.2018: Das Mississippi-Baumhaus
45 Min.Folge vom 07.07.2018Ab 6
Wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn: In Trempealeau, Wisconsin, kommt recyceltes Baumaterial zum Einsatz, wie zum Beispiel das Holz einer alten Scheune, denn Tim und seine Familie wünschen sich ein Freizeitdomizil mit rustikalem Charme. Trotzdem müssen die Outdoor-Enthusiasten in ihrem Refugium am Ufer des Mississippi nicht auf Komfort verzichten. Stattdessen ist am „Ol’ Man River“ Wohlfühlatmosphäre angesagt. Pete Nelson und sein Team zimmern der Kundschaft zwei geräumige Sonnendecks und eine heimelige Wohnküche ins Geäst.
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
