Die Cooking Academy
Folge 28: Moments of Truth
23 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Die angestaute Leidenschaft zwischen Irini und Chris entlädt sich auf angenehme Weise, aber nur so lange, bis sein größtes Geheimnis auffliegt. Eine jähe Zäsur gibt es auch bei Alexander und Felicitas: Die Zerschlagung des Moradi-Deals führt zu einer Krise. Derweil entlädt Pierre seinen Frust bei Etienne und treibt ihn damit in Costas' Arme. Bei der Suche nach Trost kommt dieser in der Taverne auf eine brillante, aber auch riskante Idee ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
