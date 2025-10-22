Die Cooking Academy
Folge 13: Vater und Sohn
21 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6
Nach der Auseinandersetzung zwischen Chris und Alexander soll Irini in der Sterneküche aushelfen. Dafür muss sie jedoch Dorea versetzen, die an Hannes' Treue zweifelt. Chris bereut die Provokation gegenüber seiner Stiefschwester Amélie, da diese sich nun ernsthaft für ihn zu interessieren scheint. Nachdem Etienne von seinem Vater erneut gedemütigt wird, lässt er seinen Frust ungebremst an Rafael und Juliette aus ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH