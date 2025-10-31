Die Cooking Academy
Folge 20: Academy in Gefahr
22 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
Die Spannungen zwischen Irini, Chris und Rafael nehmen immer weiter zu. Die "Nuit du Défi" droht zu scheitern, bis jemand das Steuer in die Hand nimmt und sich als "Rémy" entpuppt. Felicitas' Mutter Constanze kommt unangekündigt zu einem Kontrollbesuch im Schloss vorbei, was die Zukunft der Academy ins Wanken bringt. Als Alexander kryptische Nachrichten von seinem Bruder Andy erhält, rücken die Sorgen um die Academy zunächst in den Hintergrund ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH