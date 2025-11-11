Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Lügen

ProSiebenStaffel 1Folge 27vom 11.11.2025
Lügen

LügenJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 27: Lügen

23 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Als Chris Alexander vor den anderen Studierenden provoziert, droht ein Eklat. Irini stellt ihn daraufhin zur Rede - und erzielt alles andere als das gewünschte Ergebnis. Alexanders Trickserei rund um den Moradi-Deal wird immer mehr zu einer Farce, denn Constanze misstraut ihm mehr denn je. Auch Destiny gerät in emotionalen Stress: Sie erwischt ihre Mutter im Bett - mit einem ihr gut bekannten Mann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen