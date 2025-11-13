Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verlockungen

ProSiebenStaffel 1Folge 29vom 13.11.2025
Folge 29: Verlockungen

23 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Irini lädt Chris zu einer Familienfeier ein, doch sein Besuch endet mit einem seltsamen Abgang. Die aufgewühlte Felicitas sucht Zerstreuung bei einem Spaziergang, der ungeplant mit einer Nacht in einer Waldhütte endet. Doch sie bleibt nicht allein. Währenddessen backen Juliette und Rafael heimlich Space-Cookies. Als die erwünschte Wirkung ausbleibt, ahnen sie, dass es zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen sein muss ...

ProSieben
