Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Cooking Academy

Herausforderungen

ProSiebenStaffel 1Folge 52vom 16.12.2025
Joyn Plus
Herausforderungen

HerausforderungenJetzt ohne Werbung streamen

Die Cooking Academy

Folge 52: Herausforderungen

23 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 6

Alexander und Felicitas kehren von ihrem romantischen Kurztrip zurück, um gemeinsam mit Chris und Irini das Restaurant zu retten. Doch dann passiert ein fataler Fehler. Vater und Sohn arbeiten erstmals Seite an Seite - werden sie die Nerven behalten? Als obendrein auch noch Destinys Mutter mitten in das Chaos platzt und ihrer erkrankten Tochter erneut den eigenen Willen aufzwingen will, verliert Luke die Nerven und schreitet ein.

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen