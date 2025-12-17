Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Niemals gehst du allein

ProSieben Staffel 1 Folge 53 vom 17.12.2025
Niemals gehst du allein

Die Cooking Academy

Folge 53: Niemals gehst du allein

23 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6

Während einer Notsituation in der Küche überrascht Chris mit seinem Talent, und Irini überzeugt als Teamplayerin. Alexander wird von väterlichem Stolz übermannt und geht noch weiter, als sein Sohn jemals erwartet hätte. Destiny wird von Luke beschützt, als sie sich unter dem Druck ihrer Mutter übernimmt. Derweil glänzt Hannes mit Geld aus seinen unmoralischen Geschäften, doch Etienne erkennt die Gefahr und entschließt sich zu einem großen Schritt ...

