Niemals gehst du alleinJetzt kostenlos streamen
Die Cooking Academy
Folge 53: Niemals gehst du allein
23 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6
Während einer Notsituation in der Küche überrascht Chris mit seinem Talent, und Irini überzeugt als Teamplayerin. Alexander wird von väterlichem Stolz übermannt und geht noch weiter, als sein Sohn jemals erwartet hätte. Destiny wird von Luke beschützt, als sie sich unter dem Druck ihrer Mutter übernimmt. Derweil glänzt Hannes mit Geld aus seinen unmoralischen Geschäften, doch Etienne erkennt die Gefahr und entschließt sich zu einem großen Schritt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH