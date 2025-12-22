Die Cooking Academy
Folge 56: Gloria
23 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Rafael hadert mit einer Enttäuschung, doch ein unerwarteter Flirt bringt neue Dynamik in sein Leben. Bei der jährlichen Soirée des familles auf Schloss Eichen präsentieren die Studierenden ihren Familien ihre Welt - jedoch verlaufen nicht alle Begegnungen harmonisch. Hannes wird nach der Drogenübergabe von seiner nichtsahnenden Familie als Held gefeiert, während Etienne weiterhin misstrauisch bleibt ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH