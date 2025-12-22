Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 57vom 22.12.2025
Folge 57: Flusskrebse

23 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6

Chris hadert mit der Absage seiner Mutter, doch beim gemeinsamen Flusskrebs-Suchen mit Alexander kommen die beiden sich näher - bis ein unerwarteter Besuch alles verändert. Rafael trifft eine klare Entscheidung und schöpft daraus neue Kraft - nicht nur im Umgang mit Juliette, sondern auch im Hinblick auf Irini. Während Destiny mit ihrem Frust kämpft, sorgt Irini bei ihr für einen Wendepunkt ...

