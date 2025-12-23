Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

ProSieben Staffel 1 Folge 59 vom 23.12.2025
Folge 59: Scherben

24 Min. Folge vom 23.12.2025 Ab 12

Felicitas stellt Alexander zur Rede - er weicht aus, doch ihr Misstrauen wächst. Chris spürt die Distanz seines Vaters und leidet darunter, während Felicitas zunehmend verunsichert ist. In der Taverne trifft Hannes eine klare Entscheidung, doch eine bedrohliche Warnung lässt nicht lange auf sich warten. Unterdessen stellt sich Juliette gegen ihren Vater - ein Schritt, der längst überfällig ist ...

