Die Cooking Academy
Folge 61: Veränderungen
23 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6
Juliette sucht Hilfe bei der Planung ihrer Hochzeit und setzt auf Destiny. Ein erstes Treffen offenbart unüberbrückbare Gegensätze, und die Zusammenarbeit gerät ins Schwanken. Als Chris fürchtet, zwischen familiäre Fronten zu geraten, steht Irini fest an seiner Seite und gibt ihm Halt. Derweil erfährt Felicitas von einem Verrat, der ihr Leben aus den Angeln zu reißen droht. Wird sie sich im Chaos auf das attraktive Angebot des Nachbarn einlassen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH