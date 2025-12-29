Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 62vom 29.12.2025
Folge 62: Entscheidungen

23 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6

Felicitas sucht Abstand zu der erschütternden Situation, in die Alexander sie gebracht hat. Er versucht, sie zu beschwichtigen, und fängt in seiner Verzweiflung einen heftigen Streit mit Chris an. Als Hannes durch seine zwielichtigen Machenschaften in Bedrängnis gerät, hilft Etienne ihm und bringt sich selbst damit in Gefahr. Juliette hadert unterdessen mit den Hochzeitsvorbereitungen. Destiny legt sich ins Zeug und versucht, mit "erlebbarer" Planung zu überzeugen.

ProSieben
