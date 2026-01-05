Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 66 vom 05.01.2026
Folge 66: Lösungen

24 Min. Folge vom 05.01.2026 Ab 6

Juliette und Matilda sitzen unfreiwillig gemeinsam fest; ihre Lage wird immer persönlicher und gleichzeitig bedrohlicher. Sie bekommen nicht mit, wie Alexander sich unter dem Druck der Polizei an seine Studierenden wendet. Ausgerechnet Chris könnte ihm helfen, hat jedoch Irini gegenüber Stillschweigen versprochen. Während Alexander fast unter der Last des drohenden Untergangs der Academy zerbricht, trifft Chris eine folgenschwere Entscheidung ...

