ProSiebenStaffel 1Folge 68vom 07.01.2026
Folge 68: Hilfe

23 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Ein Unfall reißt alte Wunden auf: Etienne ringt mit seiner Schuld, während Doreas Leben am seidenen Faden hängt. Irini spürt, dass mit ihrer Schwester etwas nicht stimmt. Bei einem romantischen Picknick mit Chris entgeht ihr ein wichtiger Anruf. Destiny folgt einer falschen Spur, denn sie ist der Überzeugung, Juliette sei weit fort. Doch ahnt sie dabei nicht, wie nah sie ist und wie groß die Gefahr in Wirklichkeit ist ...

ProSieben
