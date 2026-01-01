Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Cooking Academy

Loyalität

ProSiebenStaffel 1Folge 69vom 08.01.2026
Joyn Plus
Loyalität

LoyalitätJetzt ohne Werbung streamen

Die Cooking Academy

Folge 69: Loyalität

24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6

Von Schuld und Loyalität zerrissen, opfert Etienne sich, um Hannes' Freiheit zu sichern - doch Dorea bleibt trotzdem auf Abstand. Chris ringt mit seinem schlechten Gewissen, bis Irini die Wahrheit erfährt und ihr Vertrauen ihm gegenüber zerbricht. Alexander kämpft mit Einsamkeit und Lügen - und findet so wieder ein Stückchen näher zu seinem Sohn ...

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen