Die Cooking Academy
Folge 69: Loyalität
24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6
Von Schuld und Loyalität zerrissen, opfert Etienne sich, um Hannes' Freiheit zu sichern - doch Dorea bleibt trotzdem auf Abstand. Chris ringt mit seinem schlechten Gewissen, bis Irini die Wahrheit erfährt und ihr Vertrauen ihm gegenüber zerbricht. Alexander kämpft mit Einsamkeit und Lügen - und findet so wieder ein Stückchen näher zu seinem Sohn ...
Die Cooking Academy
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH