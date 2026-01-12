Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Heimkehr

ProSiebenStaffel 1Folge 71vom 12.01.2026
Heimkehr

HeimkehrJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 71: Heimkehr

24 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Matilda weicht nicht von Juliettes Seite, denn ihr Fieber wird schlimmer, und der Kampf ums Überleben beginnt. Als Felicitas auf Schloss Eichen zurückkehrt, blockt sie jegliches tiefergehendes Gespräch mit Alexander ab. Trotz ihres Schmerzes kann Felicitas dem schuldbewussten Chris gegenüber Größe zeigen und ihm klarmachen, dass er jetzt Teil der Familie ist. Dorea zwingt Hannes zur Wahrheit - eine Beichte, die alles zwischen ihnen verändern könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen