Die Cooking Academy
Folge 79: Mitten ins Herz
21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Ein spielerischer Kuss zwischen Rafael und Irini weckt unerwartete Gefühle bei Rafael und alte Verletzungen bei Chris, der gegen seine Eifersucht ankämpft. Während Evdokias Zustand die Familie erschüttert, bewahrt Etienne in der Krise die Ruhe und gibt den Dimitrious Halt. Juliette und Matilda wagen sich vorsichtig an ihre Gefühle heran, doch Unsicherheiten und Geheimnisse stellen ihre Nähe auf die Probe ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH