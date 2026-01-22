Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 79vom 22.01.2026
21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Ein spielerischer Kuss zwischen Rafael und Irini weckt unerwartete Gefühle bei Rafael und alte Verletzungen bei Chris, der gegen seine Eifersucht ankämpft. Während Evdokias Zustand die Familie erschüttert, bewahrt Etienne in der Krise die Ruhe und gibt den Dimitrious Halt. Juliette und Matilda wagen sich vorsichtig an ihre Gefühle heran, doch Unsicherheiten und Geheimnisse stellen ihre Nähe auf die Probe ...

ProSieben
