Die Cooking Academy
Folge 8: Gerüchteküche
23 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6
Bei einem Waldspaziergang hört Felicitas plötzlich einen Schuss, und die Situation droht zu eskalieren. Auch Destiny fliegt alles buchstäblich um die Ohren, nachdem sie Chris auf ihren Verdacht anspricht, sich mit Sex das Stipendium an der Eichen-Akademie erschlichen zu haben. Während Juliettes Freund Cedric sie für ihre Kochbegeisterung belächelt, stärkt Matilda ihr den Rücken ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH