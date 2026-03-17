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Die Cooking Academy

School's Out

JoynStaffel 1Folge 117vom 17.03.2026
School's Out

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Die Cooking Academy

Folge 117: School's Out

23 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Felicitas genießt ihre neue Freiheit und steht offen zu Julian, bis eine schockierende Nachricht über die finanzielle Lage der Familie Eichen alles überschattet. An der Academy sorgt ein überraschendes Koch-Quiz für Spannung und gute Laune - doch noch ahnt niemand, wie ernst die Lage wirklich ist. Dorea ringt mit Schuldgefühlen und beschließt, dass sie Hannes endlich die Wahrheit gestehen muss, auch wenn diese alles verändern wird ...

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