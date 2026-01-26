Die Cooking Academy
Folge 81: Herzschläge
24 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6
In der Taverne sorgt ein Stromausfall für einen besonderen Moment zwischen Dorea und Etienne. Rafael genießt unbeschwerte Stunden mit Irini, bis ihm klar wird, dass mehr zwischen ihnen ist. Auf dem Schloss sorgt Flavias plötzliche Rückkehr für Spannungen: Sie setzt Alexander und Felicitas mit ihren Forderungen unter Druck, denn es könnten brisante Geheimnisse in Gefahr geraten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH