Die Cooking Academy
Folge 82: Im Blitzlicht
23 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 6
Auf dem Schloss sorgt Flavias Homestory-Dreh für Spannungen, denn Alexanders Liebesgeste vor laufender Kamera bringt Felicitas aus dem Konzept. In der Taverne knistert es zwischen Dorea und Etienne, doch Hannes' Rückkehr bringt alles durcheinander. Rafael hadert zudem mit seinen Gefühlen für Irini - hin- und hergerissen zwischen Herz und Freundschaft ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH