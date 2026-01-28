Die Cooking Academy
Folge 83: Zweite Chance
24 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6
Alexander wird misstrauisch, als Felicitas ihm eine Ausrede auftischt, wo sie war. Indes zieht Etienne sich aus der Taverne zurück, um Dorea aus dem Weg zu gehen. Als Alexander erkennt, wie sehr er Etienne als Sommelier braucht, bekommt dieser eine zweite Chance im "Amélie". Destiny und Irini arbeiten gemeinsam daran, die Taverne nach dem Drogenskandal wiederzubeleben. Dabei erleben Mutter und Tochter überraschend nahe Momente miteinander ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH