Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Cooking Academy

Zweite Chance

ProSiebenStaffel 1Folge 83vom 28.01.2026
Zweite Chance

Zweite ChanceJetzt kostenlos streamen

Die Cooking Academy

Folge 83: Zweite Chance

24 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6

Alexander wird misstrauisch, als Felicitas ihm eine Ausrede auftischt, wo sie war. Indes zieht Etienne sich aus der Taverne zurück, um Dorea aus dem Weg zu gehen. Als Alexander erkennt, wie sehr er Etienne als Sommelier braucht, bekommt dieser eine zweite Chance im "Amélie". Destiny und Irini arbeiten gemeinsam daran, die Taverne nach dem Drogenskandal wiederzubeleben. Dabei erleben Mutter und Tochter überraschend nahe Momente miteinander ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Cooking Academy
ProSieben
Die Cooking Academy

Die Cooking Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen