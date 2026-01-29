Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Cooking Academy

Zeichen auf Versöhnung

Staffel 1Folge 84vom 29.01.2026
Zeichen auf Versöhnung

Die Cooking Academy

Folge 84: Zeichen auf Versöhnung

24 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6

Etienne kämpft mit seinem Trauma und versucht, Rafael seine Schuld an dem Unfall in einem Brief zu gestehen - doch ein Missverständnis führt zu einer überraschenden Konfrontation. Alexander stellt Felicitas zur Rede, während sie mit ihren Gefühlen ringt. In der Taverne kommt es zwischen Irini und Chris trotz vergangener Verletzungen zu einem unerwartet nahen Moment ...

