Die Cooking Academy
Folge 84: Zeichen auf Versöhnung
24 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 6
Etienne kämpft mit seinem Trauma und versucht, Rafael seine Schuld an dem Unfall in einem Brief zu gestehen - doch ein Missverständnis führt zu einer überraschenden Konfrontation. Alexander stellt Felicitas zur Rede, während sie mit ihren Gefühlen ringt. In der Taverne kommt es zwischen Irini und Chris trotz vergangener Verletzungen zu einem unerwartet nahen Moment ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH