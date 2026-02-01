Die Cooking Academy
Folge 87: In flagranti
23 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Amélie nähert sich ihrem Halbbruder freundschaftlich, während Chris versucht, für seinen gebrochenen Vater zu vermitteln. Rafael ist aufgrund der Eskalation mit Etienne erschrocken über sich selbst und über die dunkle Seite, die er bislang nicht kannte. Auch in Etienne wirkt die Situation nach ? Derweil spielen Juliette und Matilda mit dem Feuer, das zwischen ihnen lodert. Werden sie ihre Affäre unbemerkt ausleben können?
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH