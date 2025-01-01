Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Das schweigen im Walde

SAT.1Staffel 1Folge 10
Das schweigen im Walde

Die Familienhelfer

Folge 10: Das schweigen im Walde

23 Min.Ab 12

Ein verängstigtes Teenie-Mädchen wird verletzt nach einer Schulabschlussfeier im Wald aufgefunden. Was ist Nina passiert? Und wovor hat sie solche Angst? - Die zehnjährige Hannah wird immer mehr zur Erbsenzählerin: Sie trennt haargenau ihr Essen und isst immer weniger! Eifert sie damit ihrer großen Schwester nach, die eine Diät nach der anderen ausprobiert? Oder steckt eine tiefe innere Not hinter ihrem seltsamen Essverhalten?

