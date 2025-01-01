Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Es liegt im Blut

Staffel 1Folge 23
Es liegt im Blut

Die Familienhelfer

Folge 23: Es liegt im Blut

23 Min.Ab 12

Die fünfzehnjährige Alina dreht auf einmal völlig frei und rebelliert gegen ihre Eltern. Als sie ihre Silberhochzeitsfeier crasht, zieht die besorgte Mutter Yvonne eine befreundete Familienhelferin hinzu. Leidet Alina unter der Abfuhr ihres ersten festen Freundes? Oder steckt eine ganz andere innere Not hinter ihrem Verhalten?

